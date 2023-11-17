В Казахстане уволили руководство областной полиции из-за скандала с изнасилованием задержанной

Марат Куштыбаев

CentralAsia (KZ) - Начальник департамента полиции Жетысу (области на юго-востоке Казахстана) и его заместители сняты с должностей из-за изнасилования девушки главой полиции Талдыкоргана (областного центра). Об этом заявил в кулуарах сената первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает Nur.kz.

«Вина главы полиции Талдыкоргана установлена. Министр снял с должности главу полиции, вплоть до его заместителей. Это постыдный факт, надо это признать. Мы же не можем знать о мыслях каждого, много проверок было проведено. Он совершил это преступление, будет предан суду, будет приятно решение судом», — отметил чиновник.

Фамилии уволенных накануне озвучил глава МВД Ержан Саденов. С его слов, это — начальник областного департамента полиции Атыгай Арыстанов, а также его замы по кадровой политике Талант Жумабеков и по линии следствия Максат Ережепов. При этом, первый заместитель начальника Жасулан Байкенов сохранил должность, но был предупрежден о неполном служебном соответствии.

Обязанности начальника ДП области Жетысу будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов, ранее возглавлявший департамент собственной безопасности МВД.

О задержании в Талдыкоргане начальника местного управления полиции Марата Куштибаева стало известно 13 ноября. Как сообщалось, его заподозрили в изнасиловании 27-летней задержанной. Со слов адвоката девушки, она была доставлена в УВД по обвинению в нарушении общественного порядка. Когда задержанная была в кабинете дознавателя, ее вызвали к руководителю.

«Потерпевшая начала оправдываться о случившемся, когда зашла в кабинет руководителя. Внимательно выслушав ее, начальник полиции пообещал, что поможет. Со словами «я не буду составлять протокол для такой красивой девушки, как ты» начал трогать ее, принуждая вступить в половой акт», — сообщил адвокат.

Против Куштибаева возбуждено дело по части 2 статьи 12 УК РК «Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей». Расследование было взято на особый контроль МВД РК. Куштибаева арестовали на два месяца.

Марат Куштибаев с 2022 года возглавлял талдыкорганское городское управление полиции. Он много лет работал в талгарской районной, илийской районной и областной службе административной полиции, а в 2019 году был назначен начальником местной службы полиции Алматинской области.

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