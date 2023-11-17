Беларусь и Монголия имеют общие подходы к построению новой архитектуры сотрудничества в мире

// Belta

CentralAsia (MNG) - Между Беларусью и Монголией имеются давние исторические связи. Важность этого отметил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь доктор исторических наук, профессор кафедры евразийских исследований факультета международных отношений Белорусского государственного университета Андрей Русакович 16 ноября на белорусско-монгольском вечере в Доме дружбы под названием «Историческое прошлое - мосты в будущее», сообщает BelTA.

Андрей Русакович подчеркнул, что в советское время между нашими странами существовали очень прочные политические и экономические отношения. «Наши страны являлись военно-политическими союзниками и вместе победили германский фашизм, - отметил профессор. - Сейчас Беларусь и Монголия развивают двустороннее сотрудничество, активно работают над строительством большого евразийского партнерства, имеют общие подходы к построению новой архитектуры сотрудничества в мире».

В Доме дружбы мероприятие, посвященное Монголии, прошло впервые. Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова сказала: «В советское время действительно были очень хорошие связи между нашими странами. Монголия - интересная страна, и мы будем стремиться популяризировать ее культуру и историю».

Студенты БГЭУ устроили презентацию Монголии, рассказав о ее истории, географических преимуществах и национальных особенностях. Это государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. Государство является участником почти всех структур ООН. Официальный язык - монгольский, с письменностью на кириллице. Что любопытно, из около 3 млн всех жителей страны практически половина проживает в столице Улан-Баторе. Это страна кочевников, традиции которых передаются веками.

Как рассказали на вечере, в Минске есть аллея белорусско-монгольской дружбы, которая символизирует нерушимость дружественных связей между двумя странами.

На мероприятии, в котором приняли участие студенты столичных вузов и активисты Дома дружбы, прозвучали стихи и песни.

Дипломатические отношения между Беларусью и Монголией установлены 24 января 1992 года.

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