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Мирзиеев посетил воинскую часть в Сурхандарье на границе с Афганистаном и ознакомился с беспилотниками «Байрактар». Фото, видео
Шавкат Мирзиеев посетил военную часть в Сурхандарьинской области
Шавкат Мирзиеев посетил военную часть в Сурхандарьинской области

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области, которая граничит с Афганистаном, сообщает пресс-служба РУз.

Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в воинской части, военной техникой и вооружением, используемыми при охране границы. Было подчеркнуто важное значение применения беспилотных летательных аппаратов, обсуждены вопросы их производства.

Президенту рассказали о проводимой работе по повышению потенциала и укреплению материально-технической базы Вооружённых Сил, готовности личного состава, управлению и техническому обслуживанию современных комплексов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Главе государства продемонстрировали в полете разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Байрактар TB2.

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