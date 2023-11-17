Мирзиеев посетил воинскую часть в Сурхандарье на границе с Афганистаном и ознакомился с беспилотниками «Байрактар». Фото, видео

Шавкат Мирзиеев посетил военную часть в Сурхандарьинской области

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области, которая граничит с Афганистаном, сообщает пресс-служба РУз.

Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в воинской части, военной техникой и вооружением, используемыми при охране границы. Было подчеркнуто важное значение применения беспилотных летательных аппаратов, обсуждены вопросы их производства.

Президенту рассказали о проводимой работе по повышению потенциала и укреплению материально-технической базы Вооружённых Сил, готовности личного состава, управлению и техническому обслуживанию современных комплексов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

⇳

Главе государства продемонстрировали в полете разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Байрактар TB2.