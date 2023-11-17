Посол Монголии в Княжестве Андора вручила верительные грамоты президенту Франции

CentralAsia (MNG) - 13 ноября 2023 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Княжестве Андорра Нямхуу Уламбаяр вручила верительную грамоту Эммануэлю Макрону, сопринцу Андорры и президенту Франции.

Посол Нямхуу передала приветствия президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президенту Эммануэлю Макрону. Посол отметила, что Монголия и Княжество Андорра активно сотрудничают в рамках многостороннего механизма с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 2011 году. Также, посол Нямхуу выразила готовность приложить все усилия для расширения отношений и сотрудничества между Монголией и Андоррой.

Сопринц Андорры Эммануэль Макрон попросил передать приветствия президенту Монголии и пожелал успехов послу.

Сопринц Андорры. Как президент Франции, Макрон также служит по должности одним из двух соправителей Андорры.

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