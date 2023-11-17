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40 патронов обнаружили в автомобиле монгольского гражданина 

CentralAsia (MNG) -  40 патронов и магазин для охотничьего ручья обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды в автомобиле гражданина Монголии.

Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчины при себе не было.

Гражданин следовал из Монголии в Россию на личном автомобиле. Он заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию и ограниченных или запрещенных к перемещению. Но при таможенном контроле в кармане передней дверцы автомобиля среди личных вещей был обнаружен магазин с патронами.

Мужчина пояснил, что забыл выложить патроны перед поездкой после охоты.

В отношении гражданина Монголии Бурятская таможня возбудила дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.

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