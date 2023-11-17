40 патронов обнаружили в автомобиле монгольского гражданина

CentralAsia (MNG) - 40 патронов и магазин для охотничьего ручья обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды в автомобиле гражданина Монголии.

Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчины при себе не было.

Гражданин следовал из Монголии в Россию на личном автомобиле. Он заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию и ограниченных или запрещенных к перемещению. Но при таможенном контроле в кармане передней дверцы автомобиля среди личных вещей был обнаружен магазин с патронами.

Мужчина пояснил, что забыл выложить патроны перед поездкой после охоты.

В отношении гражданина Монголии Бурятская таможня возбудила дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения