В Алматы суд оштрафовал издание «Азаттык» по статье, которую называют аналогом российского закона «о фейках»

CentralAsia (KZ) - Алматинский суд наложил штраф в размере 103 500 тенге ($224) на представительство Казахстанской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» по новой административной статье, считаемой эквивалентом российского закона «о фейках», сообщает сама редакция казахстанского издания.

Судья Рауза Алиева огласила свое решение 16 ноября.

Представительство «Радио Свободная Европа/Радио Свобода - Казахстан» признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 456-2 (Размещение, распространение ложной информации') кодекса об административных правонарушениях.

Это решение пока не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Административное дело против представительства Казахской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода - Казахстан» завели по заявлению Алишера Турабаева из Шымкента. Он посчитал недостоверной информацию об определении «возглавляемая Россией» в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Первое заседание суда состоялось 12 октября, и в рамках этого дела прошло три онлайн-заседания. Суд отклонил ходатайства адвоката «Радио Свобода» о проведении лингвистической экспертизы и о прекращении производства по делу из-за отсутствия события административного правонарушения.

Статью 456–2, введенную в Кодекс об административных правонарушениях президентом Касым-Жомартом Токаевым 10 июля 2023 года, называют инструментом «мягкой» цензуры и аналогом российского закона «о фейках».

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