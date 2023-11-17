Фото — Как назвали малышей, которые стали 20-миллионными гражданами Казахстана

CentralAsia (KZ) - Три мальчика и две девочки, которые появились на свет 14 ноября в пяти регионах Казахстана стали 20-миллионными гражданами страны. Orda.kz узнала как зовут «юбилейных» малышей и кто их родители.

Алимхан

Один из 20-миллионных жителей Казахстана появился в Жетысайском районе Туркестанской области. Мальчика назвали Алимхан, его вес 3400 грамм, а рост — 51 см.

Алимхан стал четвёртым ребёнком в семье Гульмиры Изтлеуовой и Ергали Шакенова из посёлка Асыкат. Мать мальчика работает учителем биологии в школе «Женис», а отец — наёмный сотрудник.

Родителей и малыша прямо в больнице поздравил аким области Дархан Сатыбалды. Он отметил, что по статистике каждый седьмой казахстанец, появляется на свет именно в Туркестанском регионе.

«Сегодня численность населения региона превысила два миллиона человек», - сказал аким.

По статистике Туркестанская область — регион с самой высокой демографией в стране. В 2022 году здесь появились на свет более 57 тысяч детей. А с начала этого года — более 45,5 тысяч. К слову, в один день с 20-миллионным Алимханом родились 139 детей.

Томирис

Вторая «юбилейная» малышка родилась в Жезказгане. Девочку назвали Томирис.

Она первый ребенок в семье 19-летней домохозяйки Айгерим Молдашевой и спасателя службы «Серіктас» Сунгата Сейтжана.

В этот день в Жезказгане родились ещё шесть девочек и четыре мальчика. Все они получили подарки от акимов города и области.

Мухаммад

В Атырауской области 20-миллионный казахстанец также оказался первенцем в семье Берика Жумагазиева и Айданы Оразымбетовой. Мальчик появился на свет с весом 3 кг 660 грамм и ростом 54 см.

Как рассказал новоиспеченный отец, рождение Мухаммада они с супругой ждали четыре года.

«Утром я прочитал в социальных сетях новость о том, что родился 20-миллионный гражданин страны. Про себя подумал, что и мой сын в их числе. В этот момент мне позвонила жена и сообщила радостную весть. Нашего малыша мы ждали четыре года. Он принёс радость не только нашей семье, но и всей стране. Я мечтаю, чтобы в будущем мой сын стал настоящим патриотом и верно служил своей стране и народу», - сказал отец малыша.

Всего в Атырауской области с начала года на свет появились почти 14 тысяч детей.

Ясина

В Акмолинской области в пятерку двадцатимиллионных малышей вошла девочка по имени Ясина. Она второй ребенок в семье Динары Каренкиной и Айдара Исенова. Дома ее ждет старший брат.

Мама девочки работает учителем начальных классов 11 лет, а отец — главный энергетик хлебоприемного пункта Бурабайского района.

С начала года в регионе родилось более 9,5 тысяч детей.

Айсултан

В Жетысуской области 20-миллионный житель страны родился в Талдыкоргане. Мальчика назвали Айсултан.

Айсултан четвертый ребенок семье Дианы и Мухтара Азимбаевых. Дома новорожденного ждут сестра и два братика.

По словам мамы малыша, она не могла представить, что имя ее сына с самого его рождения войдет в историю страны.

«Это большая радость и большая ответственность. Мы с супругом приложим все силы, чтобы воспитать его достойным гражданином», - сказала она.

Отец малыша работает в военной части Талдыкоргана, он руководитель полетов ближней зоны, майор.

С начала года в области Жетысу на свет появились более 10,5 тысяч малышей.

Каждый 20-миллионный малыш получил свидетельство о рождении особого образца, беби-бокс от имени главы государства и коляску. Также от АО «Отбасы банк» семьям подарили сертификаты на сумму два млн тенге. Эти деньги можно будет положить на депозит, а потом потратить на обучение ребенка или приобретение жилья.

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