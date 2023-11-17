В Таджикистане пыльные бури увеличились в 10 раз, - эксперты

Пыльный Душанбе

CentralAsia (TJ) - За последние тридцать лет количество песчаных и пыльных бурь во всем мире, в том числе и в Таджикистане, увеличилось более чем в 10 раз, сообщает «Азия Плюс».

В Таджикистане гидрометеорологи зафиксировали, что буря и мгла сохранялись последние 4 месяца 2023 года. Практически через каждые две с половиной суток жители республики оказывались в плену пыльной погоды.

Мировой масштаб пыльных бурь

В Самарканде на сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО) обсудили проблемы песчано-пыльных бурь (ППБ).

По оценкам экспертов КБО ООН, ежегодно в атмосферу попадает около 2 млрд тонн песка и пыли, что по массе, примерно, соответствует 350 пирамидам Хеопса в Египте. Примерно 25% подобных бурь в мире так или иначе связаны с человеческой деятельностью.

«Песчаные и пылевые бури становятся все более частыми и сильными, оказывая существенное трансграничное воздействие и затрагивая различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, средств к существованию и социально-экономического благополучия людей. В местах происхождения они наносят вред посевам, поражают домашний скот и разрушают верхний слой почвы. В зонах осаждения атмосферная пыль, особенно в сочетании с местным промышленным загрязнением, может вызвать или усугубить проблемы со здоровьем человека, такие как респираторные заболевания», - отметил председатель КБО ООН Ферас Зиадат.

О том, что «вид несущихся темных туч песка и пыли, поглощающих все на своем пути и превращающих день в ночь - одно из самых внушающих страх зрелищ в природе», исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау.

«Это опасное явление, которое приводит к хаосу повсюду - от Северной и Центральной Азии до Африки южнее Сахары, - сказал он. - Песчаные и пыльные бури представляют собой серьезную проблему для достижения устойчивого развития. Однако они как усугубляются в результате деятельности человека, так и могут быть уменьшены благодаря его действиям».

Откуда в Таджикистан идет пыль?

Представитель узбекского центра гидрометеорологии Бахриддин Нишонов сообщил, что «согласно исследованиям, Центральная Азия и Китай занимают второе место в глобальном масштабе (после пустыни Сахара) по выбросу пыли в атмосферу - порядка 20% от общего количества».

В Таджикистан песчаные бури вторгаются из Афганистана и пустыни Аралькум - пыльные бури со дна высохшего Арала стали доходить до верховья реки Зарафшан, чего раньше не замечалось.

По данным Комитета по охране окружающей среды Таджикистана, в начале 90-х годов прошлого века в течение года происходило 2-3 песчаных и пыльных бурь с обязательным выпадением дождя. А в последние годы регистрируются более 35 песчаных и пыльных бурь ежегодно и без выпадения осадков.

Национальным агентством по гидрометеорологии Таджикистана за последние 4 месяца текущего года в республике зафиксировано 49 дней, когда была пыльная буря или сохранялась мгла.

В Таджикистане почти нет крупных источников пыльных бурь, но они вторгаются из других стран. Поэтому Таджикистан считает полезным координацию и обмен опытом в системе управления и предупреждения ППБ со странами региона.

По словам экспертов, для борьбы с пылевыми бурями необходимо заниматься восстановлением растительного покрова и улучшать управление земельными и водными ресурсами в уязвимых для песчаных штормов регионах.

В Таджикистане значительное внимание уделяется вопросам озеленения, расширения площади лесов, что способствуют оздоровлению окружающей среды. В этих целях Таджикистан увеличил общую площадь особо охраняемых зеленых территорий до 22% от общей площади страны для устойчивого сохранения экосистем.

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