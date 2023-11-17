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В Казахстане ожидается похолодание до -16 градусов

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 18-20 ноября под влиянием ложбины активного Северного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки и понижение температуры воздуха, сообщает «Казгидромет».

«18 ноября на северо-западе и севере, 19 ноября на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), 19-20 ноября на юге и юго-востоке страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. Наряду с обильными осадками на северо-западе и севере республики ожидаются гололедные явления и метель», - говорится в прогнозе.

К концу периода ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана. Так, на северо-западе ночью ожидается понижение до -3-13 градусов, днем до -7+5, на севере, в центре, востоке Казахстана ночью до -8-16, днем до -2-10 градусов, в южных регионах ночью понижение температуры до -3+7 градусов, днем до +5+15, на юго-востоке ночью до -6+6, днем до -5+13 градусов.

Также по республике ожидаются усиление ветра до 15-29 м/с и туманы.

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