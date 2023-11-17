Зеленский заявил, что поставки артиллерийских снарядов в Украину сократились после начала палестино-израильского конфликта

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров сократились после того, как в октябре начался палестино-израильский конфликт, сообщает AFP.

«Наши поставки сократились. Они действительно замедлились. Это не то чтобы США сказали: мы ничего Украине не дадим. Нет! Просто каждый сам борется за [боеприпасы]. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что нам принадлежит», — сказал Зеленский журналистам в Киеве.

По его словам, Запад не смог обеспечить достаточное количество снарядов.

«Сейчас склады пусты или есть законодательный минимум, который то или иное государство нам предоставить не может. Этого недостаточно», — добавил президент Украины.

Во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кемероном в Киеве, как отмечает AFP, Зеленский заявил, что после начала палестино-израильского конфликта мир не так сосредоточен на военных действиях в Украине. «Вы знаете, что мир не так сфокусирован на ситуации на фронте в Украине, и разделение внимания не помогает», — сказал Зеленский Кэмерону.

Зеленский также сообщил, что Россия накапливает запасы ракет, чтобы обстреливать Украину зимой, но украинская ПВО «лучше, чем была прошлой зимой».

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не выполнит план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года. В числе причин министр назвал состояние оборонного производства и бюрократические преграды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что «ситуация на поле боя сложная».