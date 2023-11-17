В порту Актау будет построен «Контейнерный хаб», - министр транспорта Казахстана

Порт Актау. Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В рамках развития перевозок в Транскаспийском направлении принимаются меры по наращиванию грузоперевозок через морские порты Актау и Курык. Об этом сегодня, 17 ноября 2023 года, на круглом столе по глобальным инвестициям сказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

По его словам, пропускная способность морских портов составляет порядка 21 млн тонн в год.

«В целях развития контейнерных перевозок открыты регулярные фидерные линии между портом Актау и азербайджанским портом Баку и иранским портом Каспиан», - добавил министр.

По его словам, в порту Актау будет построен «Контейнерный хаб». Этот проект позволит увеличить объем перевозок до 300 тысяч ДФЭ в год дополнительно.

В порту Курык в текущем году будет запущен зерновой терминал.

«Совместно с Aby Dhabi Port ведется строительство многофункционального терминала «Саржа».

Проект предполагает строительство транспортно-логистического центра и терминалов зернового, наливных и генеральных грузов.

Для обеспечения достаточной глубины для захода судов в 6 метров в 2024 году будет проведено дноуглубление портов Актау и Курык.

Эти меры позволят увеличить пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн в год (+ 10 млн тонн).

Имеется потребность в строительстве собственного паромного флота (10 ед.) и в наращивании танкерного флота (в РК есть 9 танкеров, есть потребность в 18 ед.)», - сообщил он.

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