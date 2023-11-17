На выходных в Узбекистане похолодает, пройдут дожди

CentralAsia (UZ) - В пятницу по Узбекистану сохранится сухая и очень тёплая погода, а на выходных похолодает, сообщил Узгидромет.

17 ноября по стране ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, лишь к вечеру по Каракалпакстану, Бухарской, Навоийской областям местами возможен небольшой дождь.

Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха будет в пределах +22…+27 градусов Цельсия.

В выходные дни по территории Узбекистана ожидается прохождение влажной и более прохладной воздушной массы.

В субботу по стране местами пройдут дожди, в предгорных и горных районах сильные. По Каракалпакстану и Хорезмской области небольшой дождь пройдёт в ночные и утренние часы.

По Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины сохранится сухая погода.

В воскресенье по большей части территории Узбекистана дожди прекратятся, лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами возможен небольшой дождь. В горных районах осадки (дождь, местами с переходом в снег).

Температура воздуха в выходные будет понижаться ночью до +5…+10 градусов, днём — до +13…+18 градусов.

Местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, 18 ноября возможны порывы до 21−23 м/с.

В Ташкенте: 17 ноября без осадков, 18 ноября временами дождь. 19 ноября возможен небольшой дождь.

Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, 18 ноября возможно усиление до 12−15 м/с.

Температура в пятницу днём будет в пределах +24…+26 градусов, затем постепенное снизится в субботу до +20…+22 градусов, 19 ноября — до +16…+18. Ночная температура к воскресенью понизится до +7…+9 градусов.