ВОЗ назвала одиночество глобальной угрозой здоровью. Оно сравнимо с выкуриванием 15 сигарет в день

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество серьезной глобальной угрозой здоровью. Главный хирург США заявил, что его влияние на риск смертности эквивалентно курению 15 сигарет в день, сообщает The Guardian.

ВОЗ создала международную комиссию по этой проблеме. Ею руководят главный хирург США Вивек Мурти и дипломат Африканского Союза по вопросам молодежи Чидо Мпемба. Также в состав комиссии вошли еще 11 правозащитников и чиновников.

Проблема одиночества обострилась из-за пандемии COVID-19. Пандемия приостановила экономическую и социальную активность людей, поэтому уровень одиночества повысился.

«Одиночество не знает границ и становится глобальной проблемой общественного здоровья, влияющей на все аспекты здоровья, благосостояния и развития. Социальная изоляция не знает ни возраста, ни границ», - отметила Чидо Мпемба.

А Мурти озвучил данные, согласно которым каждый четвертый пожилой человек в мире ощущает социальную изоляцию. Исследования показывают, что от 5% до 15% подростков являются одинокими. В Африке таких насчитывается 12,7%, а в Европе – 5,3%.

Молодые люди, испытывающие одиночество в школе, чаще бросают университет. Ощущение оторванности и отсутствия поддержки на работе может привести к снижению удовлетворенности работой и производительности.