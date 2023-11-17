Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Алматы. Фото

CentralAsia (KZ) - Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Алматы, их обеспечили временным жильём, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Сообщается, что 99 пассажиров, среди которых граждане Казахстана и члены их семей, доставили специальным эвакуационным бортом. Им оказывают необходимую правовую, медицинскую и иную помощь.

«Успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями. По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона, МИД удалось достичь договорённости о безопасном и безоговорочном выезде наших граждан из сектора Газа», – говорится в сообщении.

Казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.

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