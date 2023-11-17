Зеленский заявил, что Россия готовит «Майдан-3» — операцию по смене власти в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «отступит» без западной поддержки, сообщает Bloomberg.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», - заявил президент Украины.

Он также утверждает, что у РФ есть план устроить «Майдан» в Украине и сместить Зеленского с поста.

«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — сказал Зеленский.

По его информации, этот план в Кремле называют «Майдан 3». Он заключается в том, чтобы посеять раскол в украинском обществе, создавая «хаос», и, в конечном итоге, сместить Зеленского.

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал президент.

Также Зеленский снова сказал, что Украина не согласится на замороженный конфликт и готовится к зимним боям на фронте.

Ранее о масштабной информационной атаке «Майдан-3» с целью дестабилизации Украины писало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По их данным, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года. Также утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом — бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.