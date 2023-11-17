Нурсултан Назарбаев высказался о смерти брата

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением, в котором поблагодарил за слова поддержки, высказанные в связи с кончиной его младшего брата Болата Назарбаева. Текст обращения опубликован на официальном сайте первого президента.

«Дорогие соотечественники! Уважаемые друзья! Сложно выразить словами мою благодарность за тёплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии. Потеря близкого человека всегда боль, которую сложно унять. Брат был для меня не только родным человеком, но и верным другом. Он давно тяжело болел, но никогда не показывал нам свои страдания. Но мы всё прекрасно понимали», – говорится в обращении.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за последние дни получил большое количество писем и телеграмм, а также откликов в социальных сетях. Он отметил, что, помимо соратников и казахстанцев, свои сопереживания и пожелания крепости духа ему прислали в том числе ряд глав государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, представители депутатского и дипломатического корпусов, духовенства и бизнес-сообщества страны.

«Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня и моей семьи. И я от всего сердца благодарю каждого из вас за заботу и понимание, за каждый жест доброты, за готовность быть с нами в этот трудный момент. Большое спасибо всем вам за вашу теплоту и искренность», – заключил бывший президент.

Болат Назарбаев умер 13 ноября после продолжительной болезни. Ему было 70 лет.

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