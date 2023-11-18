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Посол Сирии в Монголии вручил верительные грамоты

CentralAsia (MNG) -  Посол Мухаммад Хаснаин Хаддам вручил верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла-нерезидента Сирии в Монголии.

Посол Хаддам передал приветствия президента Башара Асада президенту Хурэлсуху, желание развивать двусторонние отношения и свои пожелания дальнейшего процветания и прогресса дружественному монгольскому правительству и народу.

Со своей стороны, президент Монголии попросил посла Сирии передать приветствие президенту Асаду и приветствовать развитие двусторонних отношений на всех уровнях.

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