Посол Сирии в Монголии вручил верительные грамоты
CentralAsia (MNG) - Посол Мухаммад Хаснаин Хаддам вручил верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла-нерезидента Сирии в Монголии.
Посол Хаддам передал приветствия президента Башара Асада президенту Хурэлсуху, желание развивать двусторонние отношения и свои пожелания дальнейшего процветания и прогресса дружественному монгольскому правительству и народу.
Со своей стороны, президент Монголии попросил посла Сирии передать приветствие президенту Асаду и приветствовать развитие двусторонних отношений на всех уровнях.
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