Сергей Лавров встретился с послами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

// МИД РФ

CentralAsia (CA) - 17 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с аккредитованными в Москве послами Республики Казахстан, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Как пишет МИД России, дана всесторонняя оценка взаимодействия России с каждым из государств Центрально-Азиатского региона как на двусторонней основе, так и в рамках общих международных объединений, включая СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Стороныконстатировали стабильность торгово-экономических отношений, рост товарооборота, тесный характер научно-образовательных и культурно-гуманитарных связей.

Подчёркнут взаимный настрой на обеспечение условий устойчивого развития всего многопланового комплекса нашего стратегического партнёрства, включая сферу безопасности и региональной стабильности.

Отдельно рассмотрены вопросы сотрудничества в формате ЦА5+Россия и реализации итогов первого саммита этого механизма, состоявшегося в Астане 14 октября 2022 года. Внимание было уделено развитию научно-практической кооперации в области водопользования и решения экологической проблемы Приаралья.