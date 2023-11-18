Разработчика ChatGPT Сэма Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI

CentralAsia (CA) - Сэм Альтман покинет должность генерального директора OpenAI и совет директоров компании. Об этом говорится в заявлении компании.

Технический директор Мира Мурати назначена временным генеральным директором OpenAI.

«Уход Альтмана последовал за процессом совещательной проверки со стороны правления, которое пришло к выводу, что он не был последовательно откровенным в своих контактах с правлением, что препятствовало его способности выполнять свои обязанности. Правление больше не уверено в его способности продолжать руководить OpenAI», - говорится в заявлении компании.

В заявлении совета директоров говорится: «OpenAI был намеренно структурирован для продвижения нашей миссии: обеспечить, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. Правление по-прежнему полностью привержено выполнению этой миссии. Мы благодарны Сэму за большой вклад в основание и развитие OpenAI. В то же время мы считаем, что по мере продвижения вперед необходимо новое руководство. Как руководитель отдела исследований, разработки продуктов и обеспечения безопасности компании, Мира обладает исключительной квалификацией для того, чтобы занять должность временного генерального директора. Мы абсолютно уверены в ее способности возглавить OpenAI в этот переходный период».