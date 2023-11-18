В Южной Корее примут закон, запрещающий есть собачье мясо

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CentralAsia (CA) - Правительство Южной Кореи и правящая Партия народной власти (ПНП) решили в пятницу принять специальное законодательство в течение этого года, чтобы положить конец потреблению мяса собак, пишет агентство «Ренхап».

Законопроект направлен на запрет разделки, распространения и продажи собачьего мяса и направлен на пресечение таких действий, начиная с 2027 года после трехлетнего льготного периода.

Правительство также планирует мотивировать работников отрасли переходить на другую работу или закрывать свой бизнес, предлагая финансовые стимулы. Однако меры поддержки будут распространяться только на тех, кто отчитается перед местным правительством и представит план реализации.

Согласно правительственной статистике, в Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают блюда, приготовленные из собачьего мяса.

В тот же день группа людей, работающих в индустрии производства собачьего мяса, устроила демонстрацию перед зданием парламента, резко критикуя давление со стороны правительства и законодателей как угрозу их средствам к существованию.