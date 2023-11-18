С 7 октября в секторе Газа и на Западном берегу погибли 11,6 тыс. человек, - Минздрав Палестины

// (WAFA Image)

CentralAsia (CA) - С 7 октября в секторе Газа и на Западном берегу погибли 11675 человек и еще около 32 тыс. получили ранения в результате израильских атак, сообщило Палестинское министерство здравоохранения.

Как пишет палестинское новостное агентство WAFA, министерство объяснило в своем ежедневном отчете, что оно сталкивается с серьезными проблемами в доступе к обновленным данным в результате сбоя в работе служб связи в Газе из-за продолжающихся израильских ударов.

В нем говорилось, что число людей, убитых в секторе газа с начала агрессии и до вчерашнего дня, 16 ноября, достигло 11470, в том числе 4707 детей, 3155 женщин и 686 пожилых людей. Число раненых превысило 29 тысяч.

В нем также говорилось, что более 3600 гражданских лиц остаются пропавшими без вести или находятся под завалами, в том числе 1750 детей.