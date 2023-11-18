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«Казгидромет» предупредил о грядущих сильных снегопадах 18-20 ноября

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни под влиянием ложбины активного Северного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки: 18 ноября на северо-западе и севере, 19 ноября на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег).

Как пишет «Казгидромет», 19-20 ноября на юге и юго-востоке страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.

Наряду с обильными осадками на северо-западе и севере республики ожидаются гололедные явления и метель. К концу периода ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана.

Так, на северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 3-13 мороза, днем до 7 мороза-5 тепла, на севере, в центре, востоке Казахстана ночью до 8-16 мороза, днем до 2-10 мороза. Понижение температур коснется и южных регионов, здесь в ночные часы ожидается понижение до 3 мороза-7 тепла, днем до 5-15 тепла, на юго-востоке ночью до 6 мороза-6 тепла, днем до 5 мороза-13 тепла. По Казахстану ожидаются усиление ветра до 15-29 м/с, и туманы.

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