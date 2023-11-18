Ситуация с корью в Казахстане не похожа на эпидемию, - врач
CentralAsia (KZ) - Ситуация с корью в Казахстане не похожа на эпидемию, считает российский врач-эпидемиолог, академик Геннадий Онищенко.
По его утверждению, корь является вакциноуправляемой инфекцией, и поэтому необходимо обеспечить полное охват детей вакцинацией.
Для достижения этой цели важно усилить информационную работу о неотложной необходимости вакцинации.
В Казахстане начиная с сентября еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети.
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