Эксперты назвали самые часто используемые пароли пользователей

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CentralAsia (CA) - Компания NordPass опубликовала рейтинг самых популярных паролей в мире. Она специализируется на безопасности пользователей сети.

Список паролей, на взлом которых понадобится не больше секунды, возглавил простейший пароль «123456» с показателем в 4,5 млн использований.

На втором месте оказался «admin» — его использовали около 4 млн человек. Замкнул тройку «12345678» с результатом в 1,3 млн применений. В список попали и другие крайне распространенные пароли, включая «1234567890», «Aa123456» и «qwerty».

Пароль «password», лидировавший в 2022 году, опустился на 7-е место. Любую из этих комбинаций, по словам экспертов, можно взломать всего за пару секунд с помощью автоматизированных программ.

Специалисты прогнозируют, что в 2023 году список наиболее распространенных паролей останется практически неизменным.