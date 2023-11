Война Израиля с ХАМАСОМ негативно сказалась на поставках снарядов в Украину, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война Израиля с ХАМАСОМ негативно сказалась на поставках снарядов в Украину, пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своем анализе по состоянию на 17 ноября 2023 года.

Так, во время интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Израиль запросил большие объемы мировых поставок 155-мм артиллерийских снарядов и что это замедлило поставки артиллерийских снарядов в Украину в критический момент.

Также институт сообщает, что российские войска запустили 10 беспилотных летательных аппаратов «Шахед-131/136», нацеленных в основном на Хмельницкую область, и несколько ракет С-300 на донецком направлении. Украинские военные источники сообщили, что украинские средства ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов «Шахед» над Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областями. Российские милблогеры утверждали, что российские войска нанесли удары по целям в Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.