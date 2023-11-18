В Узбекистане разбился военный вертолет. Весь экипаж погиб
- Узбекистан, происшествия
- 13:04, 18 ноября 2023
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CentralAsia (UZ) - 17 ноября 2023 года в 20:15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» потерпел крушение.
Как пишет Министерство обороны Республики Узбекистан, в результате аварии экипаж вертолета погиб.
В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.
- Полигон «Каттакурган» является крупнейшим военным полигоном Узбекистана.
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