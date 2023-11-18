В Узбекистане разбился военный вертолет. Весь экипаж погиб

CentralAsia (UZ) - 17 ноября 2023 года в 20:15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» потерпел крушение.

Как пишет Министерство обороны Республики Узбекистан, в результате аварии экипаж вертолета погиб.

В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.

Полигон «Каттакурган» является крупнейшим военным полигоном Узбекистана.