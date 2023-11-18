Израиль дал больнице «Аль-Шифа» один час на эвакуацию. Доктора заявили, что это невозможно, - Al Jazeera
- Азия и мир, политика
- 13:29, 18 ноября 2023
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- Обновлено: 13:47, 18 ноября 2023
|Продолжение: Израиль отрицает отдачу приказа об эвакуации пациентов и медиков больницы «Аль-Шифы», - Al Jazeera
CentralAsia (CA) - Израильские силы дали всем в больнице «Аль-Шифа» – включая врачей, пациентов и перемещенных лиц — час на эвакуацию медицинского комплекса, пишет Al Jazeera.
Однако, врач больницы рассказал изданию, невозможно эвакуировать всех этих людей за один час, тем более что у них нет машин скорой помощи для перевозки пациентов и недоношенных детей на юг.
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