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Израиль дал больнице «Аль-Шифа» один час на эвакуацию. Доктора заявили, что это невозможно, - Al Jazeera
Продолжение: Израиль отрицает отдачу приказа об эвакуации пациентов и медиков больницы «Аль-Шифы», - Al Jazeera

CentralAsia (CA) -  Израильские силы дали всем в больнице «Аль-Шифа» – включая врачей, пациентов и перемещенных лиц — час на эвакуацию медицинского комплекса, пишет Al Jazeera.

Однако, врач больницы рассказал изданию, невозможно эвакуировать всех этих людей за один час, тем более что у них нет машин скорой помощи для перевозки пациентов и недоношенных детей на юг.

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