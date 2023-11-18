Израиль дал больнице «Аль-Шифа» один час на эвакуацию. Доктора заявили, что это невозможно, - Al Jazeera

CentralAsia (CA) - Израильские силы дали всем в больнице «Аль-Шифа» – включая врачей, пациентов и перемещенных лиц — час на эвакуацию медицинского комплекса, пишет Al Jazeera.

Однако, врач больницы рассказал изданию, невозможно эвакуировать всех этих людей за один час, тем более что у них нет машин скорой помощи для перевозки пациентов и недоношенных детей на юг.