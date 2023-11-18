Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, которые выступили против нее

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CentralAsia (CA) - Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с «антисемитскими» высказываниями ее владельца.

В пятницу издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после «антисемитских» высказываний ее владельца - Илона Маска - о евреях. Аналогичное решение приняли также такие компании, как Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», - написал Маск в Х.

Маск ранее подвергся критике за комментарий под публикацией одного из пользователей, который многие расценили как проявление антисемитской риторики. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.