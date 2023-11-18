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Израиль отрицает отдачу приказа об эвакуации пациентов и медиков больницы «Аль-Шифы», - Al Jazeera
Палатки и укрытия, используемые перемещенными палестинцами, стоят во внутреннем дворе больницы, 12 ноября
Палатки и укрытия, используемые перемещенными палестинцами, стоят во внутреннем дворе больницы, 12 ноября
// Ahmed El Mokhallalati via Reuters
Предыстория: Израиль дал больнице «Аль-Шифа» один час на эвакуацию. Доктора заявили, что это невозможно, - Al Jazeera

CentralAsia (CA) -  Израильская армия отрицает, что отдавала приказ пациентам и медицинскому персоналу эвакуировать больницу «Аль-Шифа», пишет Al Jazeera.

Следует подчеркнуть, что ЦАХАЛ ни разу не просил эвакуировать пациентов или медицинские бригады, сказали израильские военные.

Вместо этого армия заявила, что она откликнулась на просьбу директора больницы разрешить тем, кто укрывается в медицинском учреждении и желает эвакуироваться, покинуть ее через безопасную зону.

Армия предположила, что всякий раз, когда поступит запрос о координации медицинской эвакуации, они будут работать над тем, чтобы облегчить ее и перевести пациентов в другие больницы.

Ранее глава больницы и двое врачей сообщили изданию, что им дали один час на эвакуацию, и они были вынуждены уехать.

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