«Зона смерти». Гуманитарная группа ВОЗ посетила больницу «Аль-Шифа» в Газе

// WHO

CentralAsia (CA) - 18 ноября совместная группа ООН по гуманитарной оценке, возглавляемая ВОЗ, посетила больницу «Аль-Шифа» в северной части Газы, чтобы оценить ситуацию на местах, провести оперативный ситуационный анализ, оценить медицинские приоритеты и определить варианты материально-технического обеспечения для дальнейших миссий.

Как говорится в заявлении ВОЗ, миссия была согласована с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), чтобы обеспечить безопасный проход по согласованному маршруту. Однако, это была операция с высоким риском в зоне активного конфликта, когда в непосредственной близости от больницы продолжались ожесточенные бои, подчеркивает ВОЗ.

Ранее в тот же день ЦАХАЛ отдал приказы об эвакуации оставшихся 2500 внутренне перемещенных лиц, которые искали убежища на территории больницы. Они, вместе с несколькими мобильными пациентами и персоналом больницы, уже покинули учреждение к моменту прибытия бригады.

Из-за временных ограничений, связанных с ситуацией в области безопасности, команда смогла провести внутри больницы только один час, который они описали как «зону смерти», а ситуацию — как «отчаянную». Были очевидны признаки артобстрела. Команда увидела братскую могилу у входа в больницу, и ей сказали, что там похоронено более 80 человек.

Нехватка чистой воды, топлива, медикаментов, продовольствия и другой необходимой помощи за последние 6 недель привела к тому, что больница «Аль-Шифа» – некогда крупнейшая, самая современная и лучше всего оснащенная специализированная больница в Газе – фактически перестала функционировать как медицинское учреждение. Команда отметила, что из-за ситуации с безопасностью персонал не мог осуществлять эффективное управление отходами в больнице. Коридоры и территория больницы были заполнены медицинскими и твердыми отходами, что увеличивало риск заражения. Пациенты и медицинский персонал, с которыми они беседовали, были в ужасе за свою безопасность и здоровье и умоляли об эвакуации. Больница «Аль-Шифа» больше не может принимать пациентов, а раненые и больные в настоящее время направляются в серьезно перегруженную и едва функционирующую индонезийскую больницу.

В «Аль-Шифе» остаются 25 медицинских работников и 291 пациент, причем за предыдущие 2-3 дня произошло несколько смертей пациентов из-за прекращения оказания медицинских услуг. Среди пациентов — 32 младенца в крайне критическом состоянии, 2 человека в отделении интенсивной терапии без искусственной вентиляции легких и 22 пациента на диализе, чей доступ к жизненно важному лечению был серьезно затруднен. Подавляющее большинство пациентов являются жертвами военных травм, в том числе многие со сложными переломами и ампутациями, травмами головы, ожогами, травмами грудной клетки и брюшной полости, а также 29 пациентов с серьезными травмами позвоночника, которые не могут передвигаться без медицинской помощи. У многих пациентов с травмами сильно инфицированы раны из-за отсутствия мер инфекционного контроля в больнице и отсутствия антибиотиков.

Учитывая текущее состояние больницы, которая больше не функционирует и не принимает новых пациентов, бригаде было предложено эвакуировать медицинских работников и пациентов в другие учреждения. ВОЗ и партнеры в срочном порядке разрабатывают планы немедленной эвакуации оставшихся пациентов, персонала и их семей. В течение следующих 24-72 часов, до получения гарантий безопасного прохода сторонами конфликта, организуются дополнительные миссии для срочной транспортировки пациентов из «Аль-Шифы» в медицинский комплекс Насер и Европейскую больницу Газы на юге Газы. Однако эти больницы уже работают на пределе своих возможностей, и новые направления из больницы «Аль-Шифа» еще больше увеличат нагрузку на перегруженный медицинский персонал и ресурсы.

ВОЗ призвала к коллективным усилиям по прекращению боевых действий и гуманитарной катастрофы в Газе, а также к немедленному прекращению огня, устойчивому поступлению гуманитарной помощи в больших масштабах, беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся, безоговорочному освобождению всех заложников и прекращению нападений на здравоохранение и другие жизненно важные объекты инфраструктуры.