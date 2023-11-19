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Российские силы вторые сутки подряд атакуют Киев дронами
Перехват дрона Shahed над Киевом, 30 мая 2023 года
Перехват дрона Shahed над Киевом, 30 мая 2023 года
// AP

CentralAsia (CA) -  Вторые сутки подряд российские силы атакую столицу Украины дронами. Об этом пишет в Telegram-канале глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По предварительным данным, вновь были применены барражирующие боеприпасы типа Shahed. БПЛА были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами, с разных направлений, при этом постоянно меняя векторы движения по маршруту, поэтому и тревога в столице объявлялась несколько раз, объяснил он.

Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка целей.

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