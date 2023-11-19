В Астане и Карагандинской области прошелся ураганный ветер
- Казахстан, происшествия
- 10:22, 19 ноября 2023
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CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области ураганный ветер сорвал кровли с восьми административных зданий, одной многоэтажки и одного частного дома, пишет Orda.kz.
Поступило 50 сообщений о падении деревьев в Караганде и 20 сообщений по городу Темиртау. 4 из них упали на автомобили. В ряде районов области частично нет света.
19 ноября в области ожидаются снег, туман и гололед.
Астану также не обошел ураганный ветер. В соцсетях жители столицы РК делились фотографиями и видео.
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