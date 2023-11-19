23-летняя представительница Никарагуа выиграла конкурс Miss Universe. Фото, видео
- Азия и мир, общество
- 10:35, 19 ноября 2023
- Просмотров: 6336
Шейннис Алондра Паласиос Корнехо
CentralAsia (CA) - Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо одержала победу на 72-ом международном конкурсе Miss Universe.
Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд.
В ТОП-3 также была представительница Австралии Морайя Уилсон.
Финал конкурса прошел в Сальвадоре. В конкурсе участвовали девушки из более чем 80 стран.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.