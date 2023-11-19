23-летняя представительница Никарагуа выиграла конкурс Miss Universe. Фото, видео

Шейннис Алондра Паласиос Корнехо

CentralAsia (CA) - Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо одержала победу на 72-ом международном конкурсе Miss Universe.

Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд.

В ТОП-3 также была представительница Австралии Морайя Уилсон.

Финал конкурса прошел в Сальвадоре. В конкурсе участвовали девушки из более чем 80 стран.

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