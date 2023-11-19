Нурсултан Назарбаев дал поминальный обед в связи с кончиной брата. Фото

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поминальный обед в связи с кончиной младшего брата, сообщает сайт первого президента.

Выразить соболезнования Нурсултану Назарбаеву пришли видные государственные и общественные деятели, соратники первого президента, представители дипломатического корпуса, творческой интеллигенции и духовенства.

Выступая перед собравшимися, Назарбаев выразил благодарность за тёплые слова поддержки и искренние пожелания.

«В этот трудный момент для нашей семьи я получил соболезнования от президента страны Касым-Жомарта Токаева, свои сопереживания и пожелания крепости духа мне прислали ряд глав государств, политические и общественные деятели, а также мои соратники и граждане Казахстана. Я искренне благодарен всем», – сказал первый президент.

⇳

Назарбаев также напомнил присутствующим об истории становления независимого Казахстана, отметив важность реформ, осуществляемых сегодня Касым-Жомартом Токаевым.

«У каждого поколения свой путь и свой долг. Следующее поколение привносит свои изменения. Без изменений не будет развития, мы не сможем двигаться вперед», – сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что залогом процветания, безопасности и стабильности государства служит единство народа, которое, по его словам, всем необходимо беречь.

Младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев скончался 13 ноября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения