Байден: Палестина должна контролировать сектор Газа и Западный берег

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что после войны Израиля и палестинского движения «Хамас» сектор Газа и Западный берег Иордана должна взять под контроль Палестинская национальная администрация (ПНА, Государство Палестина).

«По мере того как мы стремимся к миру, Газа и Западный берег должны быть воссоединены под единой структурой управления, в конечном счете под руководством возрожденной Палестинской автономии, в то время как мы все работаем над решением проблемы двух государств»,— написал Байден.

Президент добавил, обращаясь к израильским лидерам, что «экстремистское насилие» против палестинцев на Западном берегу должно быть прекращено, а виновные в нем должны быть привлечены к ответственности. США готовы предпринять шаги в этом направлении, в том числе с помощью введения запрета на выдачу виз экстремистам, нападающим на мирных жителей Западного берега, заявил Байден.

Политик подчеркнул, что Газа больше не должна использоваться в качестве платформы для терроризма. Не должно быть, по его мнению, насильственного перемещения жителей из анклава, повторной оккупации, осады, блокады и сокращения территорий. «Голоса палестинского народа и его чаяния должны быть в центре посткризисного управления в Газе»,— добавил он.

Байден заявил, что международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки населения анклава после войны, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для устойчивого удовлетворения долгосрочных потребностей Газы.

По мнению президента, пока «Хамас» придерживается своей «идеологии разрушения», прекращение огня в анклаве не приведет к миру. По его словам, прекращение огня — это время, которое бойцы движения используют для восстановления запасов ракет, передислокации боевиков и возобновления убийств путем новых атак на людей.