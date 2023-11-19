экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Собянин сообщил о сбитом дроне в Подмосковье
Сергей Собянин
Сергей Собянин

CentralAsia (CA) -  В Богородском городском округе Подмосковья силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны также сообщило об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа. Попытка атаки предотвращена в 01:00 мск, уточнило ведомство.

По данным телеграм-каналов Mash, Shot и «Известий», обломки сбитого БПЛА, предположительно, упали на Горьковском шоссе, из-за чего было перекрыто движение.

Ранее, в ночь на 7 октября беспилотник был сбит средствами ПВО в городском округе Истра. По словам Собянина, он летел к Москве.

В ночь на 17 сентября мэр сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА в городском округе Истра и Раменском районе Подмосковья, они также летели на Москву.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com