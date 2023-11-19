Собянин сообщил о сбитом дроне в Подмосковье

Сергей Собянин

CentralAsia (CA) - В Богородском городском округе Подмосковья силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны также сообщило об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа. Попытка атаки предотвращена в 01:00 мск, уточнило ведомство.

По данным телеграм-каналов Mash, Shot и «Известий», обломки сбитого БПЛА, предположительно, упали на Горьковском шоссе, из-за чего было перекрыто движение.

Ранее, в ночь на 7 октября беспилотник был сбит средствами ПВО в городском округе Истра. По словам Собянина, он летел к Москве.

В ночь на 17 сентября мэр сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА в городском округе Истра и Раменском районе Подмосковья, они также летели на Москву.