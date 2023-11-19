Число погибших в секторе Газа превысило 12,3 тыс. человек, - власти анклава

CentralAsia (CA) - В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 12,3 тыс. человек, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на правительство анклава.

Среди погибших 5 тыс. — это дети, 3,3 тыс. — женщины. Ранения получили более 30 тыс. человек, более 75% из них составляют женщины и дети.

Ранее, 18 ноября, Al Jazeera сообщила об ударе Армии обороны Израиля по школе «Аль-Фахур» на севере региона. По данным минздрава сектора Газа, в результате атаки погибли не менее 50 человек. Корреспондент телеканала при этом передавал, что погибли около 200 человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

10 ноября Al Mayadeen написал, что число погибших в Газе превысило 11 тыс. человек, ранения на тот момент получили более 27 тыс.

Позднее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле рассказала, что в секторе Газа прекратили работу 20 из 35 больниц. В учреждениях, по ее словам, закончились топливо и медицинские расходные материалы.