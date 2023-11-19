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Франция провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Франции сообщило об успешном испытательном запуске модернизированной стратегической баллистической ракеты М51, которая может нести ядерный боезаряд.

«Министр обороны Себастьян Лекорню выразил большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3. Ракета, как и было запланировано, приземлилась в северной части Атлантического океана в сотнях километров от побережья»,— говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Французское Минобороны уточнило, что испытания прошли «в полном соответствии с международным правом», а также «показали эффективность созданной ракеты и всех сил ядерного сдерживания».

M51 — французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Разработки стартовали в начале 1990-х годов. В 2010-х ракета была принята на вооружение французских вооруженных сил. Первоначальным проектом максимальная дальность предусматривалась в 11 тыс. км, однако затем из-за технических трудностей была сокращена до 9 тыс. км. Навигационная система ракет — астроинерциальная, с использованием спутниковой системы «Галилео».

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