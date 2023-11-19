Сорванная кровля, упавшие деревья, перевёрнутые остановки. В Астане устраняют последствия урагана

CentralAsia (KZ) - В Астане ведут восстановительные работы после сильного ветра. С вечера 18 ноября в столице бушевал ураганный ветер, который сносил целые конструкции, повалил деревья и срывал вывески. Коммунальные службы города в связи с непогодой перешли на усиленный режим работы, сообщает городской акимат.

В Астане ведут восстановительные работы после сильного ветра. С вечера 18 ноября в столице бушевал ураганный ветер, который сносил целые конструкции, повалил деревья и срывал вывески. Коммунальные службы города в связи с непогодой перешли на усиленный режим работы, сообщает городской акимат.

В районе «Сарыарка» сорвало кровлю двухэтажного дома с последующим обрывом электроэнергии на подстанции «Школьная». Силами «Астана-РЭК» электроснабжение восстановлено полностью.

В районе «Алматы» повреждены восемь дорожных знаков, столб освещения, пять светильников, ограждения.

На улице около главного входа ТРЦ MEGA Silk Way сильным ветром сорвало рекламный баннер, который упал на женщину. Её госпитализировали и после осмотра врачей отпустили домой, состояние удовлетворительное.

В районе «Нура» ведутся восстановительные работы по ограждениям на строительных площадках ЖК Evolution, ЖК «Техникум», на перекрестке улицы Сыганак-Анет баба, по проспекту Кабанбай батыра, 29/4, по шоссе Коргалжын, 20Б, по улице Омарова, 21/1 и по проспекту Туран, 57/1.

Коммунальные службы работают над устранением последствий стихийного ветра.

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