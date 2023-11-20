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Батцэцэг 20 ноября прибудет в Канаду с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит Канаду с официальным визитом 20-22 ноября по приглашению министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В ходе визита министра МИД Монголии примет спикер Палаты общин парламента Канады, проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Канады, встретится с членами парламентской группы Канада-Монголия и некоторыми членами Правительства Канады.

В ходе встреч и переговоров в рамках развивающегося с Канадой «Широкого партнёрства» будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, включая расширение сотрудничества в сфере торговли, экономики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, образования, а также состоится обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Этот визит особенный тем, что он пройдет в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой.

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