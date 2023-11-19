В Киевской области поврежден объект инфраструктуры после ночной атаки дронов, - местные власти

CentralAsia (CA) - В Киевской области после ночной атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры. Вторую ночь подряд российские военные атакуют область с помощью БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов. Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

«В ходе атаки дронов «Шахедов» был поврежден объект инфраструктуры, там произошел пожар. Никто из людей не пострадал, экстренные службы сейчас работают на месте событий. Атака была продолжительной, воздушная тревога длилась более пяти часов»,— написал Кравченко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что уже сегодня поврежденный инфраструктурный объект будет полностью восстановлен и продолжит работу.

По данным Reuters, российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам в Украине. Атака привела к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны.

Киев и Киевскую область в ночь на 19 ноября атаковали дроны. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 15 из 20 ударных беспилотников. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.