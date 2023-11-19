Телескоп NASA обнаружил планету, на которой идёт дождь из песка

CentralAsia (CA) - Космический телескоп NASA «Джемс Уэбб» обнаружил планету, на которой идёт дождь из песка, сообщает The Guardian.

Планета Wasp-107b находится на расстоянии 200 световых лет от Земли в созвездии Девы и уже привлекла внимание астрономов тем, что она очень большая, но очень лёгкая, за что её прозвали Сахарной ватой. Также на этой планете наблюдаются палящие температуры, бушующие ветры и запах горелого сернистого газа, похожий на запах горелой спички.

По массе Wasp-107b схожа с Нептуном, но по размеру почти равна Юпитеру, а её огромная, диффузная структура позволяет телескопу «Джеймс Уэбб» заглянуть глубоко в её атмосферу. Последние наблюдения учёных свидетельствуют о наличии водяного пара и диоксида серы, который придаёт атмосфере запах сгоревших спичек. Также впервые был определён химический состав облаков на другой планете – в случае с Wasp-107b это силикатный песок.

По словам учёных, в атмосфере планеты происходит нечто похожее на круговорот воды на Земле, но вместо этого песок переходит из твёрдого состояния в газообразное. Из более горячих нижних слоев атмосферы с температурой, близкой к 1000 градусов Цельсия, силикатные пары поднимались вверх, охлаждались и образовывали микроскопические песчинки, слишком маленькие, чтобы их можно было разглядеть. В конце концов, эти облака песчаной пыли становятся достаточно плотными и начинают выпадать в виде дождя в нижние слои атмосферы. Ниже определённого уровня песок снова превращается в пар, завершая цикл.

«Облака будут похожи на туманную пыль. А эти частицы песка несутся со скоростью несколько километров в секунду. Вселенная таит в себе столько сюрпризов. Я предполагаю, что могут существовать различные альтернативные способы формирования жизни на другой планете. Это может сильно отличаться от того, что известно здесь, на Земле. Мы должны развивать своё воображение», – сказал профессор Леен Децин.