Монгольская дзюдоистка завоевала золотую медаль в Узбекистане

CentralAsia (MNG) - В Ташкенте Республики Узбекистан завершился чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов. В нём монгольская юная спортсменка завоевала золотую медаль.

В турнире среди девушек золотую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Дуламсурэн Айлтгуйбаатар. В турнире среди девушек золотую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Дуламсурэн Айлтгуйбаатар. Она в финале одержала уверенную победу иппоном над представительницей Казахстана иппоном. В этой весовой категории серебро досталось Аниссе Ибатолле из Казахстана. Бронзовые медали завоевали Нганбрам Дипапати из Индии и Хонгби Но из Республики Корея.

источник: middleasiannews.com

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