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ВВП Монголии в третьем квартале 2023 года вырос на 6,9%

CentralAsia (MNG) -  ВВП Монголии в третьем квартале 2023 года вырос на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет страны.

Увеличению ВВП способствовали рост добавленной стоимости в сфере услуг и постковидное восстановление транспортного сектора.

Эксперты международных банковско-финансовых организаций ожидают, что экономика Монголии сохранит тенденцию к восстановлению и росту в ближайшем будущем. Согласно сентябрьскому прогнозу Азиатского банка развития /АБР/, экономика Монголии вырастет на 5,7 процента в 2023 году и на 5,9 процента в 2024 году.

Как сообщает Национальный статистический комитет Монголии, ВВП страны вырос на 4,8 процента в 2022 году.

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