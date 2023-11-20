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Страна Вечного Синего Неба активизировала подготовку к зимовке скота

CentralAsia (MNG) -  Об этом накануне сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

«К настоящему моменту около 60 процентов территории Монголии покрыто снегом. По предварительному прогнозу синоптиков, нынешняя зима в Монголии может оказаться холодной и с обилием снега, многие монгольские аймаки могут пострадать от так называемого белого дзуда, или бескормицы скота», — говорится в официальном сообщении.

По состоянию на 15 ноября, монгольские кочевники-скотоводы заготовили 1,2 млн тонн сена, 21,6 млн тонн соломы, 118 тыс. тонн зеленого корма, 61 тыс. тонн промышленных кормов, 48 тыс. тонн ручного корма, 18 тыс. тонн силоса, 81 тыс. тонн поваренной соли в комбикормах для крупного рогатого скота.

Белый дзуд — это стихийное бедствие, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

Согласно последним данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2022 года в Монголии насчитывалось 71,1 млн голов домашнего скота.

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