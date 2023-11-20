АО «Гоби» получило финансирование от Азиатского банка развития

CentralAsia (MNG) - АО «Гоби», первый национальный производитель, из года в год продолжает расширять свою деятельность с целью сделать монгольский кашемир известным во всем мире.

Компания стремится быстро расширить свою деятельность на международном рынке с 2019 года, и чтобы поддержать этот рост, она подписала и подтвердила долгосрочное соглашение о финансировании оборотного капитала на сумму 30 миллионов долларов США с Азиатским банком развития.

АО «Гоби» работает в таких странах, как Европейский Союз, Англия, Америка, Китай и Казахстан, и планирует в ближайшие годы активизировать деятельность, направленную на повышение узнаваемости бренда и доли рынка в этих странах. В этих рамках компания постепенно увеличивает объемы производства и закупки сырья.

В среднем 50% доходов от продаж АО «Гоби» составляет иностранная валюта, и, кроме того, благодаря более широкому признанию на международном рынке, было подписано соглашение о финансировании, что важно для улучшения притока иностранной валюты в экономики, как стимул для увеличения доходов от экспорта, не связанного с горнодобывающей промышленностью.

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