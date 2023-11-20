Президент Монголии встретился с главой IRU для переговоров на высоком уровне по вопросам торговли и транспорта

CentralAsia (MNG) - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) призывает Монголию повысить свою роль в качестве торгового и транзитного узла.

Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто и Президент Монголии провели переговоры на высоком уровне о мерах по дальнейшей оптимизации торговли и профессионализации автомобильного транспорта страны.

Быстро развивающийся транзитный и транспортный узел, Монголия может закрепить свой статус наземного сообщения с помощью проверенных конвенций ООН и профессионализма, подчеркнул генеральный секретарь IRU Умберто де Претто во время встречи с Хурэлсухом Ухнаа, Президентом Монголии.

Монголия уже добилась значительных успехов в развитии за последние годы. IRU призывает Монголию продолжать присоединяться к другим ключевым конвенциям ООН в дополнение к TIR (Transports Internationaux Routiers) и CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route), чтобы еще больше повысить свою роль в качестве торгового и транзитного узла.

Умберто де Претто также подчеркнул, что TIR является ключевым инструментом упрощения процедур торговли, обеспечивающим беспрепятственное трансграничное перемещение и позволяющим реализовать Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли и Соглашение ЭСКАТО ООН по сети азиатских автомобильных дорог.

Они также обсудили продолжающуюся профессионализацию автомобильного транспорта Монголии. Член IRU, Национальная ассоциация автомобильного транспорта Монголии (НААТ), продолжает усилия по созданию системы гармонизированного обучения, соответствующей высоким международным стандартам качества. При поддержке региональных партнеров по развитию IRU и НААТ запустят крупный проект по реализации учебных программ Академии IRU в 2024 году.

Умберто де Претто также поздравил Президента с тем, что он происходит из семьи героев, поскольку его родители и братья были водителями, подчеркнув, что Гран-при IRU в этом году было присуждено всем водителям коммерческих автомобилей за их героизм во время пандемии, стихийных бедствий и конфликтов.

Кроме того, генеральный секретарь IRU провел отдельные переговоры с министром развития дорог и транспорта Монголии Бямбацогтом Сандагом и генеральным директором Центрального таможенного управления Монголии Отгонжаргалом Рэгжибуу.

Основное внимание было уделено дополнительным инициативам по наращиванию потенциала автомобильного транспорта, связанным с географическим расширением операций в Монголии, перевозкой опасных и скоропортящихся грузов, а также мягким мерам, в частности полному развертыванию системы TIR-EPD, позволяющей транспортным компаниям отправлять заранее информацию о грузе таможне для лучшего управления рисками, а также внедрение зеленых полос TIR для экспресс-доставки на границах между Монголией и ее соседями.

источник: middleasiannews.com

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