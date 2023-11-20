Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. Он обещает поменять песо на доллар США

CentralAsia (CA) - На президентских выборах в Аргентине победу одержал Хавьер Милей. Он получил голоса 55,75% избирателей.

Его соперник Серхио Масса, бывший министр экономики, получил 44,24% голосов. Милей избран президентом на следующие 4 года.

Явка до закрытия избирательных участков составляла 76%, итоговые данные будут подведены позднее.

53-летнего звезду тиктока, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний.

Он, в частности, призывал «бросить больной песо ради доллара США» и обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции».

Как напоминает AFP, Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, обещал разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами Аргентины – Китаем и Бразилией, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека.

Как пишет корреспондент Би-би-си в Южной Америке Кэти Уотсон, слова Милея о введении доллара США в качестве официальной валюты в стране были встречены аплодисментами сторонников, в то время как многие экономисты говорили о финансовой катастрофе.

«Неважно – в стране, где годовая инфляция сейчас превышает 140%, а двое из пяти человек живут в бедности, его победа доказывает, что аргентинцы сыты по горло традиционной политикой и экономическими катастрофами – и готовы попробовать что-то новое в попытке сделать свою жизнь лучше», - пишет Кэти Уотсон.