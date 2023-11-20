Сотрудничество между Улан-Батором и Азиатским фондом будет расширено

CentralAsia (MNG) - Заместитель губернатора, курирующий социальный сектор, зеленое развитие, загрязнение воздуха и окружающей среды Номинчимэг Одсурэн, встретилась с представителем Азиатского фонда в Улан-Баторе Марком Кенигом.

Они обменялась мнениями о сотрудничестве.

Стороны обсудили будущее сотрудничество в сфере обращения с отходами и социальных сферах, таких как защита детей, образование и здравоохранение, и выразили готовность предложить новые предложения и инициативы и расширить сотрудничество.

Администрация столицы и Азиатский фонд сотрудничают во многих областях, таких как децентрализация, быстрое предоставление государственных услуг гражданам, цифровизация и укрепление потенциала государственных служащих и человеческих ресурсов. В этом контексте в 2015-2022 годах был успешно реализован Проект городского управления. Кроме того, Азиатский фонд с 1994 года реализует в Монголии программу «Книги для Азии».

В рамках программы в этом году около 2500 книг в сферах медицины, бизнеса, экономики, литературы, детей и познания были переданы столице для пополнения книжного фонда учебных заведений и поддержки образования всех возрастов.

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