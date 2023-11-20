экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сотрудничество между Улан-Батором и Азиатским фондом будет расширено

CentralAsia (MNG) -  Заместитель губернатора, курирующий социальный сектор, зеленое развитие, загрязнение воздуха и окружающей среды Номинчимэг Одсурэн, встретилась с представителем Азиатского фонда в Улан-Баторе Марком Кенигом.

Они обменялась мнениями о сотрудничестве.

Стороны обсудили будущее сотрудничество в сфере обращения с отходами и социальных сферах, таких как защита детей, образование и здравоохранение, и выразили готовность предложить новые предложения и инициативы и расширить сотрудничество.

Администрация столицы и Азиатский фонд сотрудничают во многих областях, таких как децентрализация, быстрое предоставление государственных услуг гражданам, цифровизация и укрепление потенциала государственных служащих и человеческих ресурсов. В этом контексте в 2015-2022 годах был успешно реализован Проект городского управления. Кроме того, Азиатский фонд с 1994 года реализует в Монголии программу «Книги для Азии».

В рамках программы в этом году около 2500 книг в сферах медицины, бизнеса, экономики, литературы, детей и познания были переданы столице для пополнения книжного фонда учебных заведений и поддержки образования всех возрастов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com