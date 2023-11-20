В Узбекистане с 1 декабря повышают зарплаты и пенсии
- Узбекистан, экономика
- 9:57, 20 ноября 2023
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Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября подписал указ о повышении размеров заработной платы работникам бюджетных организаций в среднем на 7%. Базовая расчётная величина станет больше на 3%.
Согласно указу, с 1 декабря устанавливаются следующие размеры:
- базовая величина исчисления пенсии составит 372 тысячи сумов ($30),
- минимальный размер пенсии по возрасту составит — 725 тысяч сумов ($59);
- минимальный размер оплаты труда — 1 млн 50 тысяч сумов ($86).
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