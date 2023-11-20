В Узбекистане с 1 декабря повышают зарплаты и пенсии

Узбекистан, экономика

9:57, 20 ноября 2023

Просмотров: 1256

Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября подписал указ о повышении размеров заработной платы работникам бюджетных организаций в среднем на 7%. Базовая расчётная величина станет больше на 3%. Согласно указу, с 1 декабря устанавливаются следующие размеры: - базовая величина исчисления пенсии составит 372 тысячи сумов ($30), - минимальный размер пенсии по возрасту составит — 725 тысяч сумов ($59); - минимальный размер оплаты труда — 1 млн 50 тысяч сумов ($86). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia