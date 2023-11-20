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В Узбекистане с 1 декабря повышают зарплаты и пенсии
Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте
Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября подписал указ о повышении размеров заработной платы работникам бюджетных организаций в среднем на 7%. Базовая расчётная величина станет больше на 3%.

Согласно указу, с 1 декабря устанавливаются следующие размеры:

- базовая величина исчисления пенсии составит 372 тысячи сумов ($30),

- минимальный размер пенсии по возрасту составит — 725 тысяч сумов ($59);

- минимальный размер оплаты труда — 1 млн 50 тысяч сумов ($86).

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